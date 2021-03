di Katiuscia Laneri – Nel corso della decima assemblea nazionale di Opes i delegati regionali dell’Ente, sono stati chiamati a votare i presidenti e i consiglieri per il prossimo quadriennio di attività dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport.

L’elezione ha visto confermata la carica di vicepresidente nazionale vicario al pontino Davide Fioriello: “Ho avuto nuovamente l’onore di essere eletto Vicepresidente Nazionale Vicario di Opes per il prossimo quadriennio. Questa nomina rinnova la fiducia riposta nel lavoro svolto sino a questo momento ed è ancora una volta uno stimolo di crescita, non solamente personale, ma che andrà ad inglobare tutte le realtà territoriali che sarò ben fiero ancora una volta di poter rappresentare anche a livello nazionale”, è stato il suo commento in una nota stampa. Noi abbiamo preferito raggiungerlo telefonicamente per farci dire di più.

Gli abbiamo dunque chiesto, innanzitutto, un bilancio degli ultimi quattro anni e una previsione dei prossimi: “È stato un quadriennio molto impegnativo, specialmente se dobbiamo fare i conti con l’ultimo anno – afferma Fioriello -. L’impegno che ci ha chiamato ad assolvere la condizione attuale è stato enorme, per cercare di fronteggiare le avversità ricadute anche inevitabilmente nel settore sportivo. Abbiamo creato uno strumento chiamato ‘Cura Italia’ che ha offerto e offre tuttora supporto gratuito a tutte le nostre associazioni. Fortunatamente però, non si riduce tutto ad un anno che ci ha colto di sorpresa, ed abbiamo raccolto anche i frutti del buon lavoro di questi anni, che ci ha gratificato sotto l’aspetto organizzativo e gestionale e che ha confermato la crescita esponenziale dell’Opes. L’organizzazione è un Ente di Terzo Settore a tutto tondo e negli ultimi quattro anni sono state realizzate enormi sinergie che permettono di avere nel futuro prossimo un sempre più ampio raggio d’azione e voce nell’ambito non solo della promozione sportiva, ma del lavoro, della formazione, dei rapporti internazionali, nelle facoltà e nel mondo scolastico, nel turismo, nel campo dei diritti, della responsabilità sociale, del volontariato”.

Quali progetti saranno messi in campo nel futuro prossimo?

“Innanzi tutto occorre ripartire. Questa è la parola d’ordine. Il mio supporto anche verso quelle che sono le iniziative che coinvolgono la provincia è massimo. La responsabilità è tanta e deve tener conto di grandi numeri che vedono sul territorio provinciale l’Opes come primo ente di promozione sportiva, includendo al suo interno associazioni di promozione sociale e circoli culturali con più di 400 affiliate di cui 222 realtà nel solo comune di Latina e quasi 39 mila tesserati in tutta la provincia. La mission principale che porteremo avanti come sempre è la promozione dello sport, l’inclusione, la diffusione di sani e corretti stili di vita e la promozione e valorizzazione del territorio mediante l’organizzazione di numerose manifestazioni. Da anni sono attivi i circuiti di ciclismo ‘Giro dell’Agro Pontino’ e di podismo ‘In Corsa Libera’, quest’ultimo è uno dei più grandi del Lazio. Da anni con il settore della danza il ‘Latina Danza Festival’ promuove la disciplina a livello provinciale. E ancora il settore calcistico, le kermesse Sport Estate, la Festa dello Sport, che sono state ridisegnate a livello social. Il progetto Giochi Scolastici, che invece ha preso piede nei plessi provinciali portando lo sport all’interno delle scuola. In essere vi sono inoltre due grandi competizioni podistiche di rilevanza nazionale, la Maratona Maga Circe e la Mezza Maratona di Latina. Si potrebbe continuare…, ma il nostro obiettivo non è stare qui ad elencare le iniziative interrotte dalla pandemia, ma poter presto rimettere in moto l’organizzazione di tutti questi grandi eventi. Noi abbiamo il dovere di ricostruire non solo come Ente che promuove ed organizza, ma nell’interesse di tutte le associazioni affiliate che hanno bisogno di nuova linfa per ripartire. Ognuna di loro avrà tutto il nostro sostegno per riuscire nella ripresa delle attività. Ad oggi i nostri stili di vita sono cambiati, così come la concezione dello sport. Questo ci ha segnato, ma ci renderà più forti per il futuro”.

Quale supporto ci si aspetta dalle amministrazioni locali?

“Posso affermare che la sinergia tra gli enti, le federazioni, le associazioni sportive e le amministrazioni dei vari territori è fondamentale, sia in termini prettamente tecnici e burocratici per la gestione e l’organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto riguarda il supporto alle attività istituzionali, ma anche per lo svolgimento delle manifestazioni di rilevanza nazionale. Dopo la pandemia Covid19, infatti, sarà ancora più importante il sostegno che le amministrazioni metteranno in campo per cercare di far sopravvivere più realtà possibili dopo questa enorme crisi del settore. Crisi che ancora non sta facendo vedere le sue conseguenze, che purtroppo rischiano di emergere nei prossimi anni. La nostra speranza è dunque quella che le amministrazioni siano vicine a queste realtà e che ovviamente lo sia anche l’Amministrazione del capoluogo, soprattutto in futuro per cercare di dare il massimo supporto per la ripartenza”.

L’Assemblea ha, inoltre, confermato all’unanimità Marco Perissa Presidente e Juri Morico Segretario Generale, segno di una governance vincente che potrà continuare insieme a Fioriello, ad offrire risorse importanti nel percorso intrapreso dall’Opes nel lontano 2009.