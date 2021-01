Il covid continua a tenere sotto scacco la provincia di Latina. Nel report odierno della Asl vengono segnalati ben 382 nuovi casi di contagio. Un trand in aumento proprio ora che iniziano ad emergere i casi collegati alle riunioni familiari in occasione delle feste natalizie.

Come annunciato, poi, ieri dal sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, viene segnalata un’altra vittima nel territorio comunale; come ieri e come sarà di certo anche domani. Tre, infatti, i decessi annunciati dal primo cittadino. Da segnalare, inoltre, l’impennata di casi ad Aprilia, nuovi, e Formia, 40. Decisamente significativo, in relazione alla popolazione residente, anche il dato di Sonnino, che ha 1 nuovi casi di contagio.

I nuovi 82 casi di contagio sono segnalati nei comuni di:

Aprilia 44

Bassiano 1

Cisterna 27

Cori 8

Fondi 12

Formia 40

Gaeta 7

Itri 3

Latina 87

Lenola 2

Maenza 5

Minturno 25

Monte San Biagio 8

Norma 3

Pontinia 22

Ponza 1

Priverno 12

Roccagorga 4

Sabaudia 7

San Felice Circeo 3

Sermoneta 5

Sezze 18

Sonnino 13

Spigno Saturnia 5

Terracina 20

La Asl, infine, ha comunicato che, rispetto a ieri, sale di 86 unità il numero delle persone che si sono negativizzate.