Nuovo Coronavirus, la parola d’ordine è prevenzione.

In un momento in cui l’allarmismo ha preso il sopravvento le regole da seguire diventano lo strumento per difendersi da un possibile contagio.

In questo contesto il dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha tra le proprie funzioni istituzionali la gestione delle campagne di comunicazione del Governo, sta realizzando alcuni materiali di informazione per i cittadini, finalizzati a fornire indicazioni asseverate e di provenienza istituzionale sui comportamenti da seguire per circoscrivere e ridurre la diffusione per virus.

Il primo prodotto consiste in uno spot sui comportamenti consigliati dal Ministero della Salute e aggiornati alla data odierna, 28 febbraio 2020.

Tali regole sono state recepite anche nell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.