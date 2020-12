“Cogliere i bisogni di tutti nell’ottica di prossimità. Quello che vogliamo attuare è un quadro investimenti per assicurare un modello di offerta, in discontinuità con il passato, che possa essere operativo già da oggi”.

Si apre con le dichiarazioni del direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, la conferenza stampa per presentare come sarà riorganizzata la rete ospedaliera e territoriale sul territorio provinciale.

Il che si traduce, siamo nel campo delle ipotesi che dovranno essere messe in campo e che richiederanno tempi non brevissimi, della realizzazione di altre 5 Case della salute oltre a quelle esistenti di Sezze, Aprilia e Priverno, dei due nuovi ospedali di Latina e del Golfo.

Ma anche di un piano per fronteggiare le cronicità e la messa in campo di un progetto di diagnostica per immagini diffusa. Questi i temi da affrontare che saranno spalmati su un cronoprogramma di breve, medio e lungo periodo nell’ottica di fornire ai cittadini servizi più rapidi ma anche qualitativamente più efficaci ed efficienti.

“Per quanto riguarda i nuovi ospedali – continua casati – siamo di fronte a stati di avanzamento significativi. Per quanto concerne l’ospedale del Golfo la Regione Lazio ci ha comunicato parere favorevole allo studio di fattibilità. Mentre per quello di Latina – continua Casati – c’è la delibera con cui si avvia lo studio di fattibilità. In merito il progetto dell’Ance di Latina rappresenta un ottimo strumento di lavoro ma le risorse richieste per quel progetto sono superiori a quelle previste per il finanziamento dell’opera. pertanto è necessario fare delle valutazioni per ricondurlo all’interno delle somme effettivamente a disposizone dell’azienda”.

Quindi? Non sarà percorso breve ma consentirà di avere un ospedale moderno con funzione di hub non solo per l’emergenza ma anche per l’area oncologica e opportunità di riportare all’interno della Asl una serie di funzioni universitarie oggi ubicate presso l’Icot aprendo scenari nuovi con la fusione della parte ospedaliera con quella della ricerca e sperimentazione clinica.

“L’ospedale da solo può rispondere alle esigenze dei pazienti ma a quelle di tutte le patologie esistenti. Per questo si deve andare sul territorio. Coinvolgeremeo anche i Pat – spiega il direttore sanitario della Asl di Latina, Visconti – aumentando il numero di infermieri. L’obiettivo, inoltre, è quello di mettere a regime le Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale che prendono in carico i pazienti Covid a domicilio, e unità multidisciplinari sia ospedaliere che territoriali subito dopo Natale e per essere pronti per un’eventuale, e molto probabile stando i numeri dei contagi nella nostra provincia e nel Lazio, terza ondata. Non far sentire soli i pazienti e i medici di medicina generale dando serenità e sostegno a tutti è il nostro obiettivo”.

Creare una rete implementando i servizi anche e soprattutto per guardare oltre l’emergenza Coronavirus che ha avuto un impatto consistente sia in termini di pressione esercitata sulle strutture ospedaliere che per quanto concerne la gestione dei pazienti affetti da altre patologie.

“Il progetto ‘Nuovo Ospedale di Latina’, per un importo stimato di 300milioni di euro, che sostituirà l’attuale ospedale Santa Maria Goretti ha come obiettivo quello di dotarsi di tecnologie all’avanguardia – ha spiegato il Mauro Palmieri, direttore del dipartimento interaziendale a struttura Asl Latina-Asl Frosinone – per mettere il paziente al centro del sistema. La Asl di Latina ha firmato la delibera di indizione della gara di progettazione per lo studio di fattibilità del ‘Nuovo Ospedale di Latina’. L’altro progetto è la ‘Proposta di concessioni di servizi in ambito di diagnostica territoriale’. Anche quest’altro piano consentirà all’Asl di Latina l’aggiornamento continuo delle tecnologie sanitarie ed un elevato standard di servizi di diagnostica, grazie al sistema di partenariato pubbkico privato, a completo favore dei cittadini del territorio”.