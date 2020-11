Un passaggio atteso quanto scontato a seguito del risultato delle elezioni amministrative che inquesto autunno hanno visto il rinnovo dei sindaci e dei consiglieri comunali di Terracina e Fondi.

In consiglio provinciale, dove a seguito del 2declassamento” ad Ente di II livello, si accede non per elezione diretta, si è quindi proceduto alla ratifica della decadenza dal loro ruolo di consiglieri provinciali di Vincenzo Carnevale e Domenico Villani.

Il primo, avendo accettato l’incarico di vice sindaco di Fondi, è decaduto da consigliere comunale e quindi anche dal seggio in Consiglio provinciale mentre il secondo non è stato rieletto nel Consiglio comunale di Terracina ed è quindi decaduto.

Il consiglio provinciale ha quindi provveduto all’accertamento di decadenza e alla conseguente surroga convalidando l’ingresso di Eleonora Zangrillo , di Formia ed in quota a Forza Italia, al posto di Carnevale e di Massimiliano Carnevale per la Lega ed attuale capogruppo in consiglio comunale a Latina al posto di Villani.

Ai due nuovi consiglieri è arrivato il saluto e l’augurio di buon lavoro da parte del presidente Carlo Medici, di Giancarlo Cardillo a nome del gruppo del Partito democratico, di Rita Palombi in rappresentanza delle Liste civiche, di Domenico Vulcano e Luigi Coscione per Forza Italia.