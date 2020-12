Un’attesa estenuante quella del nuovo provvedimento che dovrebbe contenere le misure restrittive in vista delle festività.

Da oltre una settimana le riunioni, e le poemiche si sommano, ma quello che resta sul tavolo sono solo tantissime incertezze che pesano non solo sui cittadini mma soprattutto sulle attività commerciali e di ristorazione che temono nuove chiusure.

In particolar modo il settore della ristorazione che, seppure in modo parziale, aveva visto una luce in fondo al tunnel con la possibilità di lavorare nei giorni di festa almeno a pranzo rischia di restare, stando le indiscrezioni che circolano deluso il tutto con spese ed investimenti già effettuati considerato che siamo ad una settimana esatta dal Natale.

L’attendismo sta creando non solo polemiche ma anche esasperazione anche tra i cittadini che senza sapere cosa è possibile fare non sanno come organizzarsi, come cercare di dare a questo Natale un minimo di normalità e serenità dopo un anno, e quello che si appresta a venire, tutt’altro che roseo.

In questo contesto e come già fatto dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a prendere posizione è il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

“La riunione sul nuovo provvedimento per il Natale e il covid è in corso. E’ giusto prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza il Natale, e sono convinto e mi auguro che oggi queste misure arrivino. Ovviamente, se non ci sarà un provvedimento del governo, il Lazio – ha spiegato Zingaretti – nelle prossime ore adotterà un provvedimento regionale che riguarderà tutto il periodo delle feste. Mi auguro comunque che questo capitolo si chiuda oggi con l’approvazione di un provvedimento per tutto il territorio nazionale”.