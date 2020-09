Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria, è intervenuto in merito alla possibilità che Roma possa ospitare la sede dell’Agenzia Europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie: “E’ un’occasione che assolutamente non possiamo permetterci di perdere”.

Roma e il Lazio hanno tutte le carte in regola per ospitare questa prestigiosa sede. L’Italia occupa il promo posto assoluto in Europa per quanto riguarda l’export del settore farmaceutico con una produzione che sfiora i 33 miliardi di euro. Il 38% di quel totale viene dalle aziende del Lazio: si tratta di oltre 12,4 miliardi di euro nel 2019. 85 sono le aziende del settore radicate sul territorio con 13.600 gli addetti diretti e più di 16 mila nell’indotto.

Ogni anno sono oltre 309 milioni gli investimenti in ricerca e sviluppo. Negli ultimi 10 anni l’export farmaceutico del Lazio è quasi quadruplicato, passando dai 3,3 miliardi di euro del 2009 ai 12,4 del 2019. Nel 2019 l’export farmaceutico del Lazio ha registrato un incremento del +31%, arrivando ad incidere sulle esportazioni nazionali del settore per il 38%.

Questi sono soltanto un esempio dei numeri straordinari ai quali vanno aggiunti i centri di assoluta eccellenza mondiale come lo Spallanzani, il Centro di Ricerca Irbm di Pomezia all’avanguardia per lo studio del vaccino anti Covid-19 e ovviamente i Poli Universitari pubblici e privati di assoluto valore internazionale, dalla Sapienza al Campus Bio Medico. Senza tralasciare le sinergie che si potrebbero creare con la FAO la cui sede è a Roma e che svolge un ruolo essenziale nel controllo delle epidemie virali e delle nuove minacce che riguardano contemporaneamente uomini, animali ed ecosistemi.

“Abbiamo tutti i requisiti – continua il presidente di Unindustria – necessari per ospitare l’Agenzia Europea per la ricerca biomedica. Sono numeri ed Istituzioni che da soli dimostrano come Roma abbia tutte le carte in regola per accogliere l’Agenzia Europea per la ricerca biomedica che, come sostenuto da Zingaretti, potrebbe vedere nel complesso dell’ex ospedale Forlanini la sede per ospitarla. Auspichiamo fortemente che tutte le Istituzioni, Comune, Regione e Governo collaborino attivamente per portare a casa questo risultato.

La città di Roma merita per competenza, autorevolezza e prestigio, questa candidatura. Bisogna a tutti i costi evitare gli errori compiuti nel passato quando si è rinunciato in modo troppo frettoloso ad altre occasioni di ospitare organismi di rilievo internazionale, come l’Ema. Auspichiamo inoltre che anche tutte le altre forze produttive e sindacali della città e della Regione sostengano, senza se e senza ma, la candidatura di Roma ad ospitare l’Agenzia Europea per la ricerca biomedica. Se lavoriamo uniti tutti insieme possiamo finalmente portare nella nostra città una sede europea di grande prestigio che porterà innovazione, sviluppo ed occupazione.”