“La scelta operata a suo tempo da Lbc si è rivelata sbagliata, poiché adesso la strada per tentare di ottenere, tra molti anni, quello che gli altri Comuni hanno già ottenuto sarà lunga, impervia, solitaria e tutta in salita”.

Commenta così il consigliere comunale del gruppo mist a Latina, Salvatore Antoci, la vicenda del ristoro nucleare che vede Latina esclusa a causa della mancata partecipazione alla class action dei Comuni dell’Associazione nazionale comuni italiani nuclearizzati che si erano costituiti in giudizio il 100% del ristoro nucleare che era stato indebitamente decurtato del 70%.

A scatenare ulteriormente le polemiche sarebbero state le risposte fornite dagli assessori Briganti e Bellini secondo i quali sarebbe stata l’avvocatura comunale a consigliare di aspettare la sentenza di secondo grado.

“Quella di non far nulla, se non scrivere una lettera di messa in mora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per bloccare la decorrenza dei termini decennali, è stata – ha continuato Antoci – una precisa scelta politica di LBC, supportata da un parere chiesto all’avvocatura, e perfettamente in linea con l’attitudine attendista del movimento civico. Le parole degli assesori oltre a far trapelare un indebito timore reverenziale verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché una mal riposta fiducia verso un’Istituzione che, a detta loro, potrebbe autonomamente decidere di estendere i benefici della sentenza anche al Comune di Latina, hanno svelato il tentativo maldestro di scaricare sull’avvocatura la responsabilità della scelta sbagliata che invece è stata tutta politica”.