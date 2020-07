Nessun positivo dai primi esiti dei tamponi sui dipendenti comunali entrati a stretto contatto con la donna, dipendente del comune di Formia, contagiata probabilmente dalla figlia. Il sindaco Paola Villa ha aggiornato sulla situazione e tranquillizzato i cittadini: “Comunque seguiranno la quarantena preventiva“.

Per ulteriore sicurezza, questa mattina, sono partiti gli screening sierologici per tutti gli altri dipendenti del Comune. E’ stata completata anche la sanificazione dell’intero edificio comunale.

“La dipendente covid-positiva sta a casa e sta bene – ha aggiunto la prima cittadina – Grazie al grande lavoro fatto con l’ufficio di prevenzione e di igiene dell’Asl e con il responsabile del distretto LT5. Un abbraccio a tutte le famiglie delle persone coinvolte, dipendenti e non, che in queste ore sono state in attesa e in ansia”.

La riapertura degli uffici di via Vitruvio 190 è prevista per domani.