Non c’è pace per Fratelli d’Italia a Cisterna. La querelle tra l’ex vice sindaco e coordinatore cittadino, Vittorio Sambucci e il partito locale non si argina ma procede a suon di precisazioni.

L’ultima, non solo in ordine di tempo ma considerata quale chiosa di una pagina non costruttiva per il partito di maggioranza del sindaco Mauro Carturan, è a firma dei consiglieri Federica Agostini, Alberto Ceri, Luigi Iazzetta, Marco Mazzoli e Marco Squicquaro.

“Non era nostra intenzione continuare la querelle con l’ex vicesindaco Sambucci, perchè francamente non ne vale la pena neanche dedicarci più di qualche battuta su una tastiera, però alcune precisazioni è nostro dovere farle. Ribadiamo nostro perchè a differenza del semplice cittadino Sambucci che nell’ultimo comunicato parla esclusivamente a suo nome, noi siamo una squadra e possiamo permetterci il vezzo di parlare con nostri nomi e cognomi di fronte la città, senza utilizzare il partito come sgabello o megafono”.

Parole molto dure che evidenziano come i rapporti con l’ex vice sindaco siano ormai arrivati al capolinea.

“Il partito non è un contenitore personale, e non esiste nessuna regola della politica per il quale un esponente all’insaputa del gruppo va a stringere accordi col partito che fino a ieri lo avrebbe voluto politicamente finito. Esponenti che ti hanno difeso dalle innumerevoli gaffes non possono essere disconosciuti improvvisamente, documenti a cui si è apposta una firma non possono mutare nel giro di qualche ora. Nella politica, così come nella vita, esiste dignità e rispetto verso i compagni di squadra, doti che Sambucci sembra non possedere. A noi piuttosto che gli accordi sottobanco legati chissà a quale logica, appassionano i problemi della città, il grave momento che tutti insieme dovremmo scongiurare”.

Da qui la scelta di non proseguire sul tracciato di una querelle definita sterile se non nelle sedi opportune e quindi all’interno di Fratlli d’Italia.

“Dimentica – concludono – l’ormai ex vicesindaco che i personaggi che oggi attacca hanno ruoli all’interno del partito (vedi dirigente provinciale), e persone che all’interno della lista hanno raccolto consensi senza il quale il suddetto non avrebbe mai potuto occupare la poltrona; poltrona a cui ha dedicato numerose figuracce”.