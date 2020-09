Una segnalazione del Codacons, alla Polizia di Roma Capitale, ha portato all’elevazione di una muta a carico di uno dei locali gestiti da Federico Lauri. Il popolare Federico Fashion Style, protagonista del “Il salone delle meraviglie” su Real Time, ha dovuto pagare il conto, pari a 1032 euro.

L’associazione dei consumatori aveva presentato, nelle scorse settimane, un esposto al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale nel quale si chiedeva di indagare sui prezzi praticati al pubblico dal noto parrucchiere.

Gli organi di polizia accoglievano la richiesta dell’associazione e svolgevano un sopralluogo presso il salone di bellezza “Federico Fashion Style”, ubicato all’interno della “Rinascente” in via del Tritone. Veniva accertata l’assenza di trasparenza nell’indicazione dei prezzi praticati al pubblico. Per tanto i decideva di provvedere ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti del locale.