Garantire agli ospiti degli alberghi, b&b e case vacanze pontine l’ingresso a condizioni agevolate al Giardino di Ninfa per gruppi e visite private dal lunedì al venerdì.

Questa una delle proposte che la Fondazione Roffredo Caetani vuole fare alle strutture ricettive del territorio pontino da formalizzare attraverso un patto di collaborazione. La proposta, approvata dall’ultima riunione del Comitato direttivo ed avanzata dal presidente della Fondazione, Tommaso Agnoni, è stata inviata ai titolari delle strutture turistiche e ai rappresentanti istituzionali della provincia di Latina (sindaci, associazioni di categoria e Camera di commercio).

Il patto di collaborazione punta a sostenere concretamente il settore turistico in un momento in cui l’emergenza dovuta alla pandemia ha fortemente penalizzato la fruizione dei siti di interesse storico, culturale e paesaggistico e conseguentemente le attività ad esso collegate.

“La Fondazione Roffredo Caetani – spiega il presidente, Tommaso Agnoni – ha tra i propri scopi statutari anche quello di promuovere i propri siti, tra cui il Monumento naturale Giardino di Ninfa, con spirito di solidarietà delle realtà sociali e produttive del territorio pontino. Per questo motivo il comitato direttivo ha voluto sostenere la proposta di stringere un ulteriore patto di collaborazione con le strutture turistiche della provincia di Latina piegate, come nel resto d’Italia, dalla crisi dovuta alla pandemia. La nostra iniziativa – prosegue Agnoni – vuole essere un segnale di vicinanza e intende sottolineare, ancora una volta e partendo forse da uno degli esempi più eclatanti rappresentato proprio dal Giardino di Ninfa, come l’economia sana che ruota intorno alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, sia senza ombra di dubbio uno dei volani su cui questa provincia deve continuare ad investire. Saremo dunque felici se le istituzioni, le associazioni di categoria e soprattutto gli albergatori vorranno accogliere favorevolmente questa proposta che gli uffici della Fondazione sono pronti a supportare con ogni mezzo. Voglio inoltre sottolineare che sarà nostra cura promuovere sui canali ufficiali della Fondazione e del Giardino questa iniziativa per fare in modo che chi vorrà potrà scegliere di organizzare la propria visita privata o di gruppo al Giardino di Ninfa a condizioni agevolate, soggiornando presso una delle strutture ricettive del territorio”.

Gli albergatori potranno usufruire delle condizioni agevolate per i loro ospiti che avranno alloggiato almeno una notte nella struttura ricettiva e, si ricorda, la promozione è rivolta esclusivamente a visite private e gruppi organizzati dal lunedì al venerdì (iniziativa non valida per le giornate di apertura ufficiale del Giardino di Ninfa indicate sul sito www.giardinodininfa.eu). Info all’indirizzo: ingressoninfa@frcaetani.it.