Siamo purtroppo alle battute finali della coppa America. Il vento debole che soffia in Nuova Zelanda premia ancora la barca neozelandese, meglio attrezzata per queste condizioni meteo, e beffa ancora una volta Luna Rossa.

Proprio la scarsa forza del vento permette la disputa di un’unica regata nella notte.

Gli italiani di Luna Rossa, team del quale fanno parte i pontini Romano Battisti, Gerardo Siciliano e Angelo Napolitano, restano aggrappati al primo posto dopo essere partiti meglio ma, alla fine, devono arrendersi.

Il primo tratto è un testa a testa con New Zealand che guadagna il bordo esterno. Al primo gate il distacco tra le due imbarcazioni è di un secondo, a vantaggio di Luna Rossa, che allunga nel secondo lato e portando il vantaggio a 8”. La sfida è la più emozionante della serie, le strambate sono sincroniche, si toccano i 43 nodi, cioè 79 chilometri orari. Luna Rossa mantiene un vantaggio di oltre un centinaio di metri, a metà del percorso l’equipaggio italiano prova a costringere i Kiwi a uscire dal campo di regata, ma i neozelandesi strambano e cambiano rotta. Al terzo gate l’Italia ha 9 secondi di vantaggio. Al quarto, solo 3”. Al quinto, Luna Rossa conduce, ma avere i ‘defender’ sul lato destro, quello forte, non è rassicurante, così decide di portare i campioni sulla sua sinistra, e cambia bordo. La scelta non è premiante. Team New Zealand va via: gira in modo perfetto sulla penultima boa, lo fa con 18” di vantaggio, prende il largo e taglia il traguardo con oltre 400 metri di vantaggio.

E’ il punto che mando gli All Black sul sei a tre, ad una sola vittoria dalla coppa.