Ci sono pochi personaggi che nascono predestinati per crescere nel mondo del calcio e trionfare. Alessandro Nesta è sicuramente uno di questi, e il suo palmarés da calciatore lo dimostra. L’attuale tecnico del Frosinone, squadra che al momento orbita a metà classifica della Serie B, sta vivendo i suoi primi anni di apprendistato in panchina dopo una carriera da calciatore iniziata praticamente subito ad altissimi livello. Il classe 1976, tifoso della Lazio fin da bambino, esordì in serie A con la maglia biancoceleste poco prima di compiere la maggiore età, facendosi immediatamente notare per la sua classe e per le sua qualità uniche da difensore. Le sue abilità tecniche e la sua capacità di posizionarsi sempre nel migliore dei modi a seconda degli attacchi avversari lo resero uno dei difensori più forti e continui del suo periodo.

Con la Lazio, Nesta disputò varie stagioni da capitano, un ruolo che sentì moltissimo vista la passione che aveva sempre avuto per la società biancoceleste. Simbolo assoluto del calcio laziale, l’attuale allenatore del Frosinone fu la bandiera della propria squadra del cuore e diede vita a una sana e competitiva rivalità con Francesco Totti, baluardo della Roma. Solamente per una questione di debiti societari e per pressioni dei dirigenti Nesta dovette abbandonare la Lazio nell’estate del 2002, quando venne acquistato dal Milan. La squadra rossonera, che oggi si gioca lo Scudetto con l’Inter secondo le quote delle scommesse sportive più aggiornate, è stata comunque una seconda casa per il difensore romano, il quale dopo aver vinto lo Scudetto e due coppe europee con la Lazio ha effettuato il definitivo salto di qualità a Milanello. Del resto parliamo sempre di uno dei migliori Milan di sempre, che puntellò alla grande la sua difesa con Nesta rendendolo uno dei protagonisti dei futuri successi dei rossoneri.

Sotto la guida di Carlo Ancelotti, un allenatore al quale il romano ha detto di ispirarsi molto, Nesta avrebbe raggiunto il top della sua carriera, specialmente a livello di titoli di squadra. Le due Champions League e il mondiale per club vinto nel 2007 sono gli ultimi grandi successi internazionali dei rossoneri, i quali da quel momento in poi iniziò a militare nella mediocrità. Nelle ultime stagioni di Nesta, che lasciò Milanello nel 2012, il Milan continuò a disputare competizioni europee a un certo livello, ma senza più avvicinarsi al trionfo. Dopo l’esperienza in Canada e un breve passaggio in India, Nesta decise di ritirarsi nel 2014 per intraprendere la carriera de tecnico.

Passato dalle glorie della Champions ai campi della Serie B, il romano è ormai da due anni al comando del Frosinone, una squadra che sta provando a formare a sua immagine e somiglianza, predicando un calcio moderno e dinamico. Da ex difensore dal grande tocco di palla e dotato di una visione di gioco da regista, Nesta proverà a scalare i gradini del successo anche come allenatore dopo aver vinto praticamente tutto quello che potesse vincere come calciatore.