Nessun tentativo di fuga da parte dei senzatetto risultati positivi al Covid 19 e “ricoverati” presso la struttura di Latina Scalo.

Una smentita categorica di qualsiasi indiscrezione che possa, tra l’altro, creare allarmismo legittimo tra i residenti arriva direttamente da Patrizia Ciccarelli, assessore alle politiche di welfare e pari opportunita del Comune di Latina.

“Credo davvero indispensabile che la cittadinanza, soprattutto quella che abita o frequenta i luoghi adiacenti la sede che ospita l’albergo Covid allestito dalla Asl, sappia che – spiega la Ciccarelli – fino ad ora non si è registrato nulla di tutto ciò e che evidentemente la fonte di tali informazioni o è totalmente malinformata o, peggio, è in malafede e ha interesse a creare allarmismi”.

In un momento così delicato, segnato da un’emergenza in cui anche la componente psicologica ed emotiva è fondamentale, ingenerare fraintendimenti e nuovi timori sarebbe un errore gravissimo a carico solo dei cittadini.

“Come Comune, congiuntamente con Asl e forze dell’ordine, sotto il coordinamento della nostra Prefettura, stiamo facendo un grande lavoro per garantire la continuità di un servizio inedito quanto complesso che ha come obiettivo la tutela della salute non solo dei 23 senza dimora positivi Covid ospitati, ma di tutta la popolazione. Perché se così non fosse non solo ci troveremmo di fronte alla violazione di un diritto universale qual è il diritto alla salute ma anche di fronte a un rischio importante per tutta la comunità in quanto i senza dimora sarebbero in giro sul territorio con evidenti rischi di diffusione del contagio”.

I servizi sociali del Comune hanno la presenza di operatori sul posto h24 (gli stessi che conoscevano l’utenza già dall’accoglienza in dormitorio) per facilitare la relazione anche con altro personale (medico, paramedico e ausiliario) e mediare: mediazione linguistica ma non solo. Personale con il quale siamo in continuo contatto, giorno e notte, e che è costantemente impegnato a riorganizzare il servizio man mano che si evidenziano le problematiche.

“A volte i momenti di tensione (che possono legittimamente spaventare chi non è abituato al lavoro di strada e all’accoglienza a bassa soglia) nascono da episodi “banali” che magari, prestando maggiore cura e attenzione, possono essere prevenuti. Pertanto – spiega – siamo impegnati in una costante rimodulazione del nostro servizio”.

È stato poi previsto un presidio continuo all’esterno dell’ingresso principale (oltre il cancello) da parte delle forze dell’ordine.

“Il tutto proprio per scongiurare ipotetici tentativi di fuga che però fino ad ora non si sono registrati. Insomma lo sforzo che stiamo facendo è immane e va monitorato costantemente per adeguarlo alla complessità del fenomeno che stiamo trattando e ho sentito il dovere di meglio informarla a riguardo perché credo sia necessaria una alleanza dell’intera comunità, ognuno nel proprio ruolo, per vincere questa sfida che ha messo in evidenza contraddizioni già presenti e oggi però non piu eludibili. Sono convinta che se sapremo cogliere questa occasione per sperimentare percorsi nuovi basati sull’integrazione delle politiche e degli interventi valorizzando il lavoro di squadra, se ne potrà uscire migliori perché avremo seminato semi di futuro agendo nell’emergenza del presente”.