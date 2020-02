“Nessun allarme Coronavirus in provincia di Latina“.

L’allerta resta alta ma non esiste alcun motivo ad oggi per prendere inconsiderazione misure straordinarie in merito alla diffusione del Covid 19 sul territorio.

Questo in estrema sintesi quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina con i sindaci del territorio, il prefetto Maria Rosa Trio, e il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.

Proprio la Asl di Latina ha scelto la linea della totale chiusura sul Coronavirus, non ci sono interventi o bollettini ufficiali su procedure o sui casi sospetti emersi in questi giorni.

A confermare la mancanza di pericoli il fatto che sia lo svolgimento del Carnevale a Latina che ad Aprilia, previsti entrambi per domani, sono stati confermati.

“La prefettura ha ribadito come la situazione nel territorio della nostra provincia sia assolutamente sotto controllo – spiega il sindaco di Aprilia, Antonio Terra – non vi sono emergenze in atto. È importante, nella situazione attuale, non creare allarmismi: le istituzioni sanitarie, di concerto con i comuni e il prefetto, monitorano costantemente la situazione”.

Nel corso della riunione è stata più volte ribadita la necessità di proseguire secondo quanto già programmato, attenendosi ai protocolli sanitari suggeriti dal Governo e dalle Asl.

“La sfilata di Carnevale prevista per domani, 25 febbraio, è dunque confermata. Sul sito del Comune abbiamo già – conclude Terra – pubblicato sabato le linee guida di prevenzione diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità, che invito tutta la cittadinanza a seguire”.