L’atmosfera è suggestiva. La sala della concessionaria Bodema di Latina è allestita nei minimi particolari.

Le persone arrivano alla spicciolata ma in breve tempo non c’è più neanche un posto a sedere.

Tutti sono intervenuti per partecipare ad un viaggio nel mondo delle auto elettriche di cui la Mazda rappresenta un fiore all’occhiello.

A fare gli onori di casa è Marco Giovannetti il patron di Bodema Mazda Latina.

E’ lui la voce che fa da filo conduttore alla serata.

A Latina, infatti, nella sede di Bodema in via Epitaffio, si svolge uno dei 62 incontri che la filiale italiana della casa giapponese ha organizzato per spiegare in modo semplice ed efficace quali siano le nuove frontiere dell’elettrico.

Un racconto coinvolgente, scandito dalla successione di slide e di interviste a giornalisti, professori, manager del settore ed ingegneri.

Le luci si abbassano, lo schermo si illumina e l’attesa sale.

Il primo passo nel mondo della nuova mobilità, dell’elettrificazione, si compie grazie all’intervento dell’amministratore delegato di Mazda Italia, Roberto Pietrantonio.

“La scelta di un’auto richiede anche capacità di orientare la scelta delle persone. Assistiamo ad un cambio epocale nel mercato con una richiesta sempre più stringente di auto connesse, autonome, condivise ed elettrificate. I limiti imposti sulle emissioni di anidride carbonica hanno generato una spinta forzata verso l’elettrificazione dell’automobile. Il consumatore è bombardato di messaggi spesso contrastanti che richiedono la capacità di fare chiarezza, di intervenire in modo neutrale e, possibilmente, basato sui fatti. Solo con questa impostazione potremo fare davvero il bene del consumatore, del settore, dell’aria che respiriamo e perché no, del pianeta”.

Un modo originale per archiviare gli stereotipi ma anche per passare dalla teoria alla prassi, illustrando limiti e vantaggi dell’auto elettrica.

E a fare luce sulle varie tipologie di elettrificazione è l’ingegnere Luca Capomacchia, titolare di Antares Corporation, società di training e formazione per vari marchi automobilistici tra cui Lamborghini, Jaguar Land Rover, Mercedes Benz e Mazda, che in modo semplice e chiaro, ha spiegato quali siano le caratteristiche delle auto elettrificate, dal Mild Hybrid fino alle Fuel Cell.

Non si può parlare di elettrificazione e di rispetto dell’ambiente se non si conoscono, come spiega Giovanni Lozza, direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, la differenza fra inquinanti e CO2 e gli impatti che queste sostanze hanno sulla salute e sull’ambiente.

Entro i prossimi dieci anni, secondo le stime, sulle nostre strade circoleranno almeno 6 milioni di veicoli elettrici, di cui 2 milioni ibridi plug in, le cui batterie si possono ricaricare anche senza l’ausilio del motore a combustione interna.

Insomma, un’evoluzione che non si può arrestare.

Ma cosa significa guidare un’auto elettrica?

Quali sono i vantaggi ed i limiti e, soprattutto, gli elementi che possono evitare di fare il passo più lungo della gamba. A spiegarlo, in modo efficace e ironico, non perdendo di vista la qualità dell’intervento, è Alessandro Lago, il direttore di due autorevoli riviste on line, Motor1 e Inside EVs.

Alessandro ha comprato una Tesla Model 3, la usano in redazione “usare un’auto elettrica significa pianificare i propri viaggi, i propri spostamenti. Si tratta di una sfida alle nuove frontiere della mobilità ma anche di una transizione che deve essere affrontata nei modi, nei tempi giusti e, soprattutto, con cognizione di causa. Una cosa è certa, si tratta a prescindere di una bella scoperta”.

Uno degli interrogativi a cui si vuole rispondere è come, e dove, effettuare la ricarica della nostra auto o quanta autonomia ha un’elettrica rispetto alle tradizionali diesel o benzina?

A rispondere sono Giovanni Mancini, direttore di News auto, il giornalista Marco Paternostro e l’esperto Salvatore Perna.

Ricaricare un’auto elettrica è semplice ma richiede pazienza con costi che variano sul fattore tempo. Più veloce sarà “il pieno” e più aumenteranno i costi. Ma è anche vero che auto elettrica significa un cambio radicale anche dei modi e dei tempi di vita di ciascuno.

Tra l’altro la grande novità sta nel fatto che l’auto elettrica si può ricaricare anche comodamente da casa.

Come fare, con quali costi e quali accorgimenti? La risposta si chiama wallbox, i sistemi di ricarica casalinga, facilmente installabili e che – come spiega Christian Crepaldi, capo della divisione Green mobility di Engie – non implica complessi iter burocratici.

La curiosità cresce, in sala anche tante donne che fanno domande per saperne di più e fatare il mito della distanza tra tacchi a spillo e motori.

E a fare da ciliegina sulla torta arriva la presentazione della prima auto 100% elettrica, o meglio, come sottolinea Giovannetti, della Mazda elettrica.

La MX-30 Launch edition, la versione di lancio della MX-30 è già preordinabile sul sito Web di Mazda Italia. Bastano pochi click e il sogno è a portata “di chiavi”.

