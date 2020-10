“Le mafie soffocano da decenni il sud pontino. Inquinano l’economia sana e generano insicurezza sociale”.

Questo quanto afferma, in un comunicato, Raffaele Trano, parlamentare e membro della Commissione finanze alla Camera.

Il problema, per l’esponente del M5S, è da individuare nella carenza di armi con a disposizione dello stato nei punti più caldi. Sopratutto, come sottolineato, nel sud pontino: “La Procura della Repubblica di Cassino – continua Trano – a cui con la riforma Severino è stata assegnata la competenza anche sul sud della provincia di Latina, soffre di una pesante carenza di personale e ancora il 27 luglio scorso si è vista negare i fondamentali rinforzi. Si tratta di un ufficio giudiziario allo stremo. Non mettere la magistratura in grado di operare significa spalancare le porte alle organizzazioni criminali e negare giustizia alla parte sana del territorio”.

Per questo motivo il parlamentare ha indirizzato una lettera al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiedendo un intervento immediato ed energico.

“Non sono ammissibili ritardi – prosegue Trano – visto che, come ha dichiarato in questi giorni anche il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, i clan preparano pure l’assalto alle risorse europee che arriveranno con il Recovery Fund, fondamentali per salvare le aziende dalla crisi generata dall’emergenza coronavirus”.

Si ricorda, poi, come nell’area manchino una Squadra mobile un’aliquota del Nucleo tributario provinciale, entrambi presenti solo a Latina, ad una distanza di ottanta chilometri. “Ho ricordato al ministro che non c’è legalità quando non viene assicurato il buon funzionamento delle strutture impegnate nel garantirla e che proprio questo sta accadendo con la Procura di Cassino”.