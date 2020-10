Sta circolando in queste ore su WhatsApp un messaggio in cui si parla di ‘Ulteriori misure restrittive emanate con un’ ordinanza della Regione Lazio’.

Nel messaggio non viene specificato che le nuove misure riguardano solo ed esclusivamente l’area della provincia di Latina.

Non sono state, infatti, firmate altre ordinanze fatta eccezione per quella di ieri che riguarda il territorio pontino e legata ad un’impennata del 155% dei casi rilevati oltre che dell‘indice di prevalenza.

“Si tratta dunque di una fake news” precisa in una nota la Regione Lazio. Purtroppo situazioni analoghe si erano già verificate in provincia di Latina e non anche in piena fase di lockdown.

Messaggi mirati solo a creare panico ed allarmismo in cittadini già stanchi ed esasperati a causa di una pandemia che non molla e di un virus ad alta carica infettiva che continua a circolare con grande rapidità.