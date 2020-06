Tutela degli anziani, massima attenzione verso la riapertura delle scuole e la sicurezza dei ragazzi e del personale, investimenti su trattamento dei malati a domicilio o in strutture alberghiere.

Sono questi solo alcuni degli elementi su cui, in vista dell’autunno, e di una nuova possibile ondata di Covid 19 sul territorio regionale.

“Tutte le strutture Covid – spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – resteranno operative, e stiamo valutando anche di farlo nel periodo estivo. Il tutto con il supporto fondamentale dei medici di medicina generale. Test a tappeto su personale sanitario e su tutti coloro che operano in prima linea”.

Nel Lazio sono stati eseguiti oltre 100mila test sierologici, 108.404 in particolare, con una prevalenza pari al 2,4% complessivamente, che è quello che ci attendevamo, di una circolazione attorno al 3%.

I numeri sono stati presentati oggi nel corso della conferenza stampa sui risultati dell’indagine di sieroprevalenza effettuata nella Regione.

“Grazie per lo sforzo incredibile – continua Zingaretti – a cui è sottoposto il sistema sanitario regionale. Parliamo di circa 110mila test, di una campagna iniziata l’11 maggio. Se si sommano i test giornalieri ai tamponi giornalieri, abbiamo un monitoraggio di circa 14mila interventi per verificare e monitorare la positività e lo stato della situazione. È uno sforzo molto molto significativo che tiene alta l’asta del controllo”.

I test sierologici hanno riguardato 60mila operatori sanitari (con una prevalenza IgG pari al 2%), 24mila forze dell’ordine (prevalenza al 2,4%); altre istituzioni (prevalenza al 2%), e 19.686 persone su accesso spontaneo (4%).

Il numero di test sierologici per tipologia di indagine sono stati: operatori sanitari (54,5%); forze dell’ordine (23,4%); altre istituzioni (4,5%); accesso spontaneo (18,2%).

“Nella nostra regione – spiega Zingaretti – abbiamo avuto la media più bassa di positività al Covid del personale sanitario, il 2%. E’ sintomo di una preoccupazione andata a buon fine”.

Inoltre il presidente Zingaretti ha annunciato che tra fine agosto e settembre sarà avviato il progetto “Scuola sicura” proprio per verificare, con circa 100mila test previsti, che non ci siano possibili contagi tra personale amministrativo e docente.

“Faccio un appello sulla scuola, viste le scelte di carattere elettorale, sarebbe bene fare uno sforzo. I seggi per le elezioni si tengano il più possibile in luoghi separati dagli edifici principali, ad esempio nelle palestre, o comunque in altri luoghi, per evitare l’interruzione dell’anno scolastico già alla ripresa. veniamo già da un anno particolarmente complesso – conclude Zingaretti – sarebbe fuori luogo creare nuovi disagi agli studenti a tutti i livelli”.