Nuova fase, a partire da lunedì 11 maggio, nel Lazio per procedere ad una mappatura del virus cercando, attraverso i test sierologici, di comprendere come si sia diffuso e come è circolato all’interno di determinate comunità.

Questo l’annuncio effettuato oggi, nel corso dell’incontro in video conferenza a cui hanno preso parte l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, il presidente Nicola Zingaretti e il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito.

Il primo step riguarderà i test su operatori sanitari e, per le forze dell’ordine, con la Guardia di Finanza.

“Saranno 300mila i test sierologici rivolti ai soggetti più esposti al Covid 19. Uno sforzo enorme compiuto a 100 giorni da quando alla Spallanzani è iniziata l’emergenza. Abbiamo costituito 40 unità. E ringrazio – spiega D’Amato – gli operatori delle Asl che si stanno adoperando in queste ore per potenziare i ‘drive in’ per i tamponi, che saranno in attività dalla fine della prossima settimana”.

Cosa ci aspetta da questa procedura a tappeto? Intanto che si confermi un tasso circolazione virus basso nel Lazio.

“Contiamo – continua D’Amato – di stare su un tasso intorno al 3% di circolarità, se le cose saranno confermate da questo test. Si prevede anche un 1% di soggetti asintomatici con attività in corso e su questo la somministrazione del test molecolare ci permetterà di cogliere in maniera prematura l’attività virale in atto e l’individuazione precoce di soggetti asintomatici”.

L’indagine del Lazio ha una finalità estensiva e non alternativa a quella nazionale.

“Il modello dell’indagine copre – spiega Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani – il 100% degli operatori sanitari e sarà il primo sistema ad aver coperto un’intera popolazione. Si integrerà dunque bene con l’indagine nazionale, che è fatta per sesso, strati di popolazione e categoria lavorativa. E consentirà di aggiungere informazioni su un campione rappresentativo della popolazione di persone che lavorano in ambito industriale e che servono a monitorare cosa succede nelle aziende con le riaperture”.

La settimana successiva, quella del 18 maggio, è previsto un passo successivo.

“Riguarderà i 172 laboratori autorizzati con la stessa modalità del prelievo venoso. Con una prescrizione del medico recante ci si può recare in questi laboratori – continua D’Amato – c’è l’esecuzione del test e, attraverso consenso informato, i risultati raggiungeranno i flussi comunicativi del sistema sanitario regionale per avere una banca dati molto rilevante. Nel caso di positività al test il cittadino deve contattare il proprio medico di medicina generale che prescriverà una ricetta dematerializzata ed entro le successive 48 ore, con accesso libero, potrà recarsi in uno dei presidi di drive in costituiti sull’intero territorio regionali”.

Nel corso dell’incontro è stato, inoltre, fatto un passaggio sulla raccolta e l’utilizzo del plasma contro il Covid 19.

“La Regione Lazio ha già adottato un atto, circa due settimane fa, per avviare un modello di raccolta e per mettere a punto la titolazione del livello di anticorpi neutralizzanti, affidata all’Istituto Spallanzani. Le notizie di stampa hanno bisogno di conferme e di numeri, perchè al momento parliamo ancora di un numero limitato di persone. Ieri – ha concluso Ippolito – è stato avviato il coordinamento di un programma nazionale che ha tra i protagonisti lo Spallanzani. La Regione ha attivato una procedura per la donazione e per la scelta, in maniera da organizzare questo sistema. Siamo in una regione con livelli di prevalenza bassi e, come ha detto l’ Aifa, si deve adottare uno studio randomizzato controllato anche per non dare false speranze”.

L’obiettivo è anche quello di aumentare la sicurezza dei cittadini come ha sottolineato il presidente Zingaretti, anche in una fase di convivenza con il virus.

“La ripartenza – ha concluso – saranno fatte in piena sicurezza, nel rispetto rigido dei dati e dell’andamento della curva epidemiologica”.