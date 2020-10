Due grandi novità per i cittadini del Lazio sono contenuti nell’ordinanza firmata ieri sera dal presidente Nicola Zingaretti.

La prima è l’introduzione del coprifuoco a partire da mezzanotte e fino alle cinque del mattino successivo per un mese a partire da venerdì 23 ottobre.

La seconda è il ritorno del modello di autocertificazione (ordinanza regione lazio intesa Ministro salute_ mod accettate +rev1 _ore…) necessario per effettuare gli spostamenti nella fascia oraria in cuiè in vigore il coprifuoco.

Gli spostamenti, infatti, dovranno essere motivati da comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.

La scelta è quella di chiudere tutto per evitare assembramenti e tentare, senza dover ricorrere a misure più stringenti che passano ormai solo per nuovi lockdown mirati, di ridurre la curva dei contagi diventata ormai ingestibile.

Oggi la preocccupazione maggiore è rivolta su fronti doversi ma complementari: la capacità di tenuta degli ospedali e delle strutture sanitarie già in sofferenza e l’impossibilità, considerata la mole di positivi quotidiani, di effettuare il tracciamento.

Proprio su questo fronte la Regione con questa ordinanza prevede anche il potenziamento della rete Covid attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete Covid, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete, fino al raggiungimento di 2913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva.

“Continuiamo a monitorare costantemente la situazione e stiamo lavorando a implementare e incrementare l’azione di screening, per questo – ha spiegato Zingaretti – stiamo avviando una manifestazione di interesse per individuare strutture private in grado di eseguire almeno 5mila tamponi al giorno”.