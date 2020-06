Un piano imponente. Tantissimi settori interessati. Un obiettivo unico che è ridare fiducia alle imprese e ai cittadini.

6,8 miliardi le risorse previste in termini di investimenti.

Duemila cantieri nei prossimi mesi nel Lazio, 400 avviati entro giugno, con uno stanziamento iniziale di 270 milioni di euro.

Questi alcuni degli elementi che contraddistinguono il piano di investimenti presentato oggi dal presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“E’ ora di reagire e la Regione ha messo in campo – spiega Zingaretti – un pacchetto misure proprio per creare lavoro e introdurre liquidità per costruire un nuovo percorso di vita e dare fiducia al territorio. Ci sarà una cabina di regia per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori settimanalmente e che farà un report sullo stato dei lavori ogni 30 giorni””.

Viabilità, mobilità sostenibile, riqualificazione quindi ma anche interventi sulla difesa del suolo, risorse idriche, consorzi bonifica e trattamento rifiuti.

Altre opere saranno avviate per la ricostruzione post sisma e numerosi cantieri partiranno per interventi di edilizia sanitaria.

Saranno avviati cantieri anche su impianti sportivi di base e nelle scuole.

Quasi 800 milioni di euro saranno destinati a alla viabilità, mobilità su ferro e mobilità sostenibile, in particolare saranno realizzate 16 ciclovie.

Oltre 600 milioni di euro saranno utilizzati per il potenziamento, il completamento o il ripristino di ferrovie, stazioni o metropolitane.

Mentre per quanto riguarda le strade, tra manutenzione ordinaria e straordinaria, partiranno 125 cantieri per oltre 140 milioni di euro.

Per quanto concerne l’edilizia sanitaria si va dalla riqualificazione dell’ospedale Sant’Andrea all’avvio dell’ampliamento del Santa Maria Goretti di Latina entro la fine del 2021, saranno aperti 276 cantieri in tema di edilizia sanitaria per un investimento complessivo di 358 milioni di euro.

Quasi 400 milioni di euro sono destinati ad interventi per 619 scuole in tutte le province.

18 milioni di euro sono utilizzati per interventi che riguardano 14 teatri e decine di interventi nei luoghi della cultura del Lazio tra cui il Parco regionale dell’Appia Antica e il Parco archeologico di Ostia Antica.

Previsti inoltre 61 interventi cantierabili entro 12 mesi per quasi 1,7 milioni di euro negli Istituti scolastici e 69 cantieri per quasi 3,3 milioni di euro entro 12 mesi per impianti sportivi di comuni e associazioni.