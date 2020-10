Sono oltre 14 mila i tamponi effettuati oggi nel Lazio che hanno evidenziato 384 casi in lieve diminuzione. Purtroppo 6 sono i decessi e, nota positiva, 59 i guariti.

“Nel Lazio – sottolinea l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi”.

Nella Asl Roma 1 sono 50 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di ventiquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 90 anni.

Nella Asl Roma 2 sono 61 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di ventisette casi con link familiare o contatto di un caso già noto e undici i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 85 e 86 anni con patologie pregresse.

Nella Asl Roma 3 sono 40 i casi segnalati e si tratta di ventisette contatti di casi già noti e isolati e dodici i casi con link al cluster della Rsa Valle dei Casali dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 sono 34 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quindici contatti di casi già noti e isolati e sette i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Tre i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 63 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 54 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di ventotto contatti di casi già noti e isolati e ventisei i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventidue contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di 88 anni.

Nelle province si registrano 108 casi e un decesso nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 19 i casi e di questi due casi hanno un link con un cluster nella struttura ‘Città di Aprilia’ dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso ha un link ad un evento politico e sei sono i casi con link familiare o contatto di caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie residente ad Itri.

Nella Asl di Frosinone si registrano quarantadue casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano quarantuno casi e si tratta di sedici contatti di casi già noti e isolati. Tre i casi con link ad una palestra di Nepi dove è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e uno in fase di accesso al pronto soccorso”.