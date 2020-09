“Non è vero che non c’è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia allo stato puro che domani a Roma ci sia una manifestazione di negazionisti del virus. Il Covid non si nega, si combatte!”.

Lo scrive su Twitter Nicola Zingaretti. il presidente della Regione Lazio e leader del Pd torna a chiedere attraverso i social di fare attenzione e di non dar vita a comportamenti che possono creare nuovi pericolosi focolai.

La manifestazione prevista per domani in piazza a Roma sta creando allarme. Non si intende privare alcuno del diritto di esprimere le proprie idee ma si punta a non credare situazioni border line che possono far correre veloce il virus.

“Si può vivere in sicurezza se si seguono almeno tre regole: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani e degli ambient. Anche a scuola nelle forme che deciderà il Comitato scientifico. Però, dobbiamo avere la consapevolezza che si può e si deve tornare a vivere, a produrre e, per farlo, dobbiamo seguire le regole”.

Quello che si respinge con forza è “il messaggio sbagliato: tornare a vivere fregandosene delle regole. C’è chi racconta i problemi e li cavalca a destra, e c’è chi guarda i problemi e tenta di risolverli, e siamo noi”.