Ci sarebbe il marchio della ‘ndrangheta nello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano. Per questo il controllo del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, è una delle contromisure messe in campo dal comandante Colonnello Lorenzo D’Aloia.

L’ultima operazione di contrasto allo spaccio è stata effettuata ieri dai carabinieri della tenenza di Aprilia, che hanno arrestato un giovane, S.M. 24 enne della provincia di Roma, ritenuto contiguo al clan “Gallace”, “ndrina” originaria di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, radicatasi nei citati comuni di Anzio e Nettuno.

L’episodio ieri, intorno all’ora di pranzo, a Lavinio, con i carabinieri del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Aprilia che traevano in arresto il giovane per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi.

I militari dell’Arma, nonostante avessero imposto l’alt al prevenuto, che viaggiava a bordo di una autovettura modello “Jaguar”, si trovavano costretti a bloccare il tentativo di fuga dello stesso. Nell’immediatezza procedevano quindi al controllo del soggetto e, nel corso di perquisizione personale, veicolare e domiciliare rinvenivano kg. 3 di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in più dosi, la somma in danaro contante di euro 510,00, due sfollagente in ferro retraibili, una pistola semiautomatica con matricola “punzonata e resa illeggibile” cal. 9×21 con relativo munizionamento (15 cartucce stesso calibro), il tutto posto sotto sequestro unitamente alla suddetta autovettura a lui intestata.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, sarà associato presso la casa circondariale di Latina.