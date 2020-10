Nel momento in cui si naviga sul web, spesso e volentieri si tende a sottovalutare quanto sia importante difendere i propri dati personali. Ci sono alcuni accorgimenti che sarebbe molto meglio seguire fin dal principio per evitare di essere colpiti da qualche attacco di virus o malware.

Il primo aspetto da considerare è quello di prestare la massima prudenza ed evitare di pensare di essere paranoici. Bisogna per forza di cose adottare una serie di misure minime che hanno carattere precauzionale e che permettono di proteggere preventivamente il computer.

Anche tutti coloro che sono soliti giocare online, dovrebbero prestare la massima attenzione alla scelta del portale. Proprio per tale ragione, il consiglio migliore da seguire è quello di optare sempre per quelle piattaforme che sono in grado di coniugare un’esperienza di gioco di qualità con un alto livello di sicurezza e di affidabilità. Per chi ama giocare e puntare al bingo con soldi veri, ecco che si consiglia di scegliere solamente delle piattaforme certificate da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero che espongono il marchio AAMS o ADM.

Il primo consiglio: usare password sicure

Uno dei migliori suggerimenti da seguire è senz’altro quello di scegliere sempre delle password sicure. Sembra incredibile, eppure ancora oggi ci sono tanti utenti che impiegano delle password che non sono affatto sicure, soprattutto per degli account importanti, come può essere quello relativo a proprio indirizzo email Pec oppure in riferimento al proprio conto bancario o, ancora, ai social network.

Ci sono anche delle piattaforme appositamente sviluppate per gestire in maniera ottimale e professionale tutte le password che vengono usate abitualmente. Tra i migliori gestori di password troviamo certamente KeePass e LastPass, ma anche all’interno del browser Chrome c’è la possibilità di gestire in maniera intelligente le varie password che vengono inserite.

Attenzione anche all’autenticazione a due fattori, che rappresenta, in modo particolare con le email, un sistema di sicurezza molto importante, che ricorda molto quello dei conti in banca, in cui per l’accesso ad un determinato account non è sufficiente inserire solamente la password, ma anche un codice che cambia con delle tempistiche molto brevi, pari all’incirca a 30 secondi. Lo stesso codice, spesso, viene inviato direttamente tramite un messaggio sullo smartphone dell’utente.

Attenzione al protocollo

Al giorno d’oggi, tanti utenti nemmeno badano più a certi dettagli, quando in realtà dovrebbero essere tenuti assolutamente in considerazione. Stiamo parlando, giusto per fare un esempio, dell’attenzione verso l’uso del protocollo https, quello più aggiornato e sicuro. Meglio evitare di navigare, invece, in tutti quei siti che usano ancora un protocollo http. Https, infatti, corrisponde a quel protocollo internet che viene ormai usato per le connessioni cifrate.

Ovviamente, anche tutti quegli utenti che sono soliti compiere spesso e volentieri degli acquisti online, dovrebbero prestare la massima attenzione alla scelta della piattaforma su cui comprare. Fondamentale accertarsi di acquistare solo ed esclusivamente da delle piattaforme che siano affidabili e sicure. Inoltre, un altro consiglio importante riguarda i pagamenti, che è meglio effettuare solamente sfruttando dei metodi sicuri, in grado di garantire adeguata affidabilità per ciascun movimento di denaro.