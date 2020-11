L’esigenza di conciliare un allentamento, soprattutto per salare lo shopping natalizio e non radere al suolo il fatturato di interi comparti che con le festività potrebbero respirare un pò dopo mesi di sacrifici e lockdodwn, co la primaria tutela della salute.

L’esperienza estiva ha dimostrato, e gli strascichi si stanno vivendo ancora, che allentamento delle misure èer molti, troppi, si è tradotto in un “libera tutti” che ha concesso terreno fertile al virus su cui riprendere a correre e germogliare.

Un errore che non sarà ripetuto, come hanno più volte avuto modo di sottolineare il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’assessore D’Amato.

Per questo i prossimi dieci giorni, fino al 3 dicembre quando scadrà l’attuale decreto, saranno determinanti. In primis per capire se la curva dopo la fase di stabilizzazione inierà a scendere e se, soprattutto, il numero dei ricoveri, in particolar modo nelle terapie intensive calerà sensibilmente allentando la morsa sulle strutture sanitarie ed ospedaliere.

In seconda battuta per definire quali azioni mettere in campo e con quali limitazioni. Al mpmento la strada scelta sarebbe quella di un allungamento dell’orario di apertura dei negozi ma anche di un allentamento del coprifuoco che potrebbe spostarsi da mezzanotte alle 5 del mattino.

Opzione che non convince tutti ma che, in ogni caso vedrebbe i cenoni di natale e di Capodanno sotto la scure degli orari e, quindi, di fatto vietati considerato che saranno messi in campo controlli serrati proprio per evitare che le regole siano con facilità aggirate.

Questo significa che, come previsto, le festività 2020, saranno celebrate all’insegna della sobiretà e dei familiari stretti.

Per musica, trenini e cotillon si dovrà attendere la fine del 2021 nazi, della pandemia.