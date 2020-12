Tutto come da copione, o forse, peggio. Le scelte messe in campo dal Governo Conte, definite nel corso della conferenza stampa “sofferte” ma “necessarie” e basate su dati scientifici, quelli forniti dal Comitato tecnico, sono state comunicate ieri in tarda serata dopo che la conferenza stampa è stata posticipata più volte.

L’Italia, quindi, sarà zona rossa nei festivi e nei pre festivi.

Questa volta non si è agito tramite Dpcm ma attraverso un decreto legge che è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo spettro è quello della terza ondata, dell’esigenza non procrastinaile, di evitare una nuova impennata di contagi considerato anche che la curva epidemiologica, seppure con delle variazioni, continua a non scendere in modo costante e che, soprattutto, il numero delle vittime resta altissimo.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio quindi nei giorni festivi varranno le regole delle cosiddette zone “rosse”, mentre nei giorni lavorativi quelle delle zone “arancioni”.

Durante le feste si potrà uscire di casa “solo per ragioni di lavoro, necessità e salute”.

Una piccola deroga è fornita dalla possibilità di ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi con, eventualmente, i figli ma se minori di 14 anni.

Il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio l’Italia sarà zona arancione. Soltanto in questi giorni ci si potrà spostare all’interno del proprio comune senza l’autocertificazione e, tra comuni fino a 5000 abitanti, fino a 30 km, ma non nei capoluoghi di provincia.

“E’ una misura che abbiamo pensato per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. Agiamo sugli spostamenti – ha spiegato Conte – e spiace che la misura di incentivo agli acquisti come il cashback sia stato scambiato come un’autorizzazione agli assembramenti a cui abbiamo assistito questi giorni”.

I ritardi nella definizione del decreto sono legati “al fatto che siamo consapevoli delle perdite che queste misure imporranno ai commercianti, ai ristoratori, agli esercenti. Per questa ragione abbiamo, da subito, messo a disposizione di queste categorie un ristoro di 645 milioni”.