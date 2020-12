Nessun allentamento, nessuna accelerazione per le festività natalizie e la linea nella riunione che si è svolta tra il ministro della Salute Roberto Speranza, le Regioni, i Comuni e le Province resterbbe quella impostata sulla massima prudenza.

Nel vuoto sarebbero cadute le richieste di alcune Regioni di rendere meno stringenti le restrizioni soprattutto per consentire una ripresa dell’economia e ai cittadini di trascorrere con maggiore tranquillità e tra gli affetti le natale e Capodanno.

Proprio questi ultimi due passaggi sono quelli che preoccupano maggiormente il Governo a seguito di quanto accaduto nel corso dell’estate e dell’imperativo, stavolta non prorogabile, di evitare che la terza ondata legata ai contagi da Coronavirus si verifichi anche e, soprattutto, in concomitanza con la stagione influenzale.

Domani la bozza dovrebbe arrivare sul tavolo della Conferenza delle Regioni che deve dare un parere sul testo finale, la bozza definitiva del decreto che dovrà essere approvato non oltre il 3 dicembre considerato che in questa data scadrà l’ultimo firmato dal presidente Conte i cui risultati, sul piano di un raffreddamento della curva epidemiologica, si stanno vedendo solo in questi ultimi giorni.

La linea sembra restare quindi quella del no allo spostamento tra regioni, anche in fascia gialla, all’esclusione di una proroga dell’orario del coprifuoco che resterà fissato alle 22 e a misure rigide che saranno in vigore comunque sino a dopo l’Epifania proprio per coprire le festività.