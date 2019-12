Il Natale è un periodo magico, ed è anche il momento migliore per scoprire una città fantastica come Roma, che proprio sotto le feste natalizie si accende di colori e di calore. Anche quest’anno infatti la Capitale riesce a stupire persino chi la conosce e la frequenta da tempo, grazie ad una serie di luminarie e di attrazioni che lasciando senza fiato e che vanno dai mercatini tradizionali fino ad arrivare ai meravigliosi alberi natalizi. Vediamo quindi di scoprire quali sono le opzioni più suggestive che la Città Eterna propone per questo periodo.

L’albero di Natale a Piazza Venezia

Domenica 8 dicembre a Roma è stato inaugurato il famoso Spelacchio, l’albero di Natale che domina Piazza Venezia e che anche quest’anno farà parlare molto di sé. Durante la cerimonia di inaugurazione sono state tante le note da riportare, dall’intervento della sindaca Virginia Raggi, fino ad arrivare alle esibizioni prima del suo discorso.

Le luminarie di Via del Corso

Non potremmo non citare le luminarie di Via del Corso, un progetto portato avanti dal fornitore di gas e luce Acea che ha collaborato con il Comune per dare vita a un meraviglioso gioco di luci. Quest’anno quindi le luminarie del corso si distinguono per l’altissimo grado tecnologico, visto che si parla di ben dieci chilometri di cavi in fibra ottica, e con vari schermi a LED che ricordano molto le luminarie museali. Ai cittadini, poi, verrà data la possibilità di interfacciarsi con i LED tramite una app per il telefonino.

Piazza San Pietro

Siccome stiamo discutendo del Natale romano, allora Piazza San Pietro deve per forza entrare nella nostra classifica degli eventi natalizi imperdibili della Capitale. Qui possiamo infatti goderci l’albero e la mostra dei presepi, che è stata visitata anche dal Papa proprio nei giorni scorsi. In particolare, per quanto riguarda l’albero ci troviamo di fronte ad un imponente abete rosso di ben 26 metri proveniente dall’altopiano di Asiago, mentre nel secondo caso parliamo di una mostra che raccoglie più di 130 presepi provenienti da tutto il mondo.

Le luminarie di Via dei Condotti

Per chi desidera vivere un Natale speciale dedicato interamente ai bambini, allora il consiglio è di scoprire le favolose luminarie di Via dei Condotti. Realizzate da Boomerang, in collaborazione con Cartoon Network e l’Associazione Via dei Condotti, queste installazioni inaugurate già a novembre parlano la lingua universale dei cartoni animati, con una serie di lampadari reinterpretati secondo questa tematica. Da Tom & Gerry, fino ad arrivare a Silvestro e Titti, sono presenti tutti i grandi protagonisti storici della Warner.

La Fabbrica degli Elfi

È d’obbligo chiudere il nostro elenco con un villaggio di Natale, molto speciale e diverso dagli altri. Si tratta in questo caso della fabbrica degli elfi, che si trova in via Tuscolana, e che rappresenta una delle attrazioni principali delle feste capitoline. Anche in questo caso i grandi protagonisti dell’evento saranno i bambini, che qui troveranno ben 6000 metri quadri ricchi di stand e di espositori, fra musica e animazione.