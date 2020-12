E’ uno dei momenti più attesi dell’anno. Quello in cui i ricordi del passato, i sogni del presente e le aspettative per il futuro si uniscono creando un turbinio di emozioni e di voglia di condividere con i propri cari momenti di speranza e spensieratezza.

Sono le festività natalizie, con i loro colori, i loro profumi, e quel calore, di famiglia e di affetti, che spesso durante l’anno a causa di un quotidianità frenetica non possimo, o non ci ricordiamo, di concederci.

Eppure anche questo momento speciale nel 2020 cambierà radicalmente. Non nel cuore delle persone che vivono queste festività oltre lo spettro di acquisti sfrenati.

Ma certamente di chi caricava questi giorni di aspettative segnate da normalità, abbracci, mettendo alla porta quel senso di solitudine che è uno dei sintormi e degli effetti peggiori che questa pandemia sta portando con sè.

Ecco allora che, in attesa di conoscere il contenuto, in termini di misure e restrizioni, del nuovo decreto in corso di definizione proprio in queste ore e che avrà validità a partire dal 4 dicembre, si cerca di comprendere come affrontare le festività limitando al massimo storico le possibilità di rendere un pranzo anche solo con la famiglia stretta un focolaio di contagi.

In questo contesto si inseriscono i test rapidi e, antigenici, molecolari, che si stanno prenotando a ritmo serrato proprio in previsione delle festività.

Una scelta di responsabilità che in tantissimi stanno compiendo per tutelare e tutelarsi ricavandosi una piccola nicchia di tranquillità e che tanto stona con le immagini di centinaia di persone che si sono riversate nell’ultimo weekend in strade e centri commerciali non rendendosi conto che quelle scene non fanno altro che dare l’alibi oggettivo al Governo per non allentare le restrizioni.

Al contrario, è proprio quello il modo migliore per esasperare le misure e creare ulteriori danni ad un’economia che stenta anche solo ad alzare la testa.

Resse, assembramenti, sono le gambe veloci su cui il virus corre come dimostrato quanto accaduto in estate.

Per trascorrere un Natale, diverso, ma non buio, per dimostrare che siamo in grado di circolare e andare in un negozio senza necessità di stare l’uno sull’altro, usiamo la testa e mettiamo il casco della responsabilità o quella luce di speranza sarà di nuovo vanificata.

Lo dobbiamo a noi stessi, ai commercianti, ai ristoratori a chi ha perso il lavoro.