Si chiama “Latina per Latina” ed è un fondo istituito dal Comune di Latina per far fronte ad una serie di interventi in favore di famiglie e imprese e altre spese necessarie a fronteggiare l’emergenza socio economica conseguente a quella epidemiologica da Covid-19.

Sul fondo, che nasce a seguito dell’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsto 2020, è stato stanziato 1 milione e 720mila euro.

“Questa cifra – spiega il sindaco di Latina, Damiano Coletta – la consideriamo un punto di partenza. L’obiettivo è che questa somma possa crescere grazie a nuove immissioni di denaro da parte del Comune ma anche grazie a contributi esterni”.

Nasce quindi contestualmente una raccolta fondi per aiutare ancora di più coloro che più di altri si trovano in grandi difficoltà a causa della crisi e, successivamente, per sostenere la ripresa delle attività.

“ll nome “Latina per Latina” infatti non è un mero slogan ma un concetto che ricopre un significato pieno e che testimonia come questo territorio abbia lo spirito e la forza per tirarsi fuori – conclude Coletta – da un momento così difficile e ritrovarsi unito. Un percorso che la città deve fare sentendo al suo fianco in ogni momento le istituzioni che hanno il dovere di fare la propria parte”.

Già da oggi è possibile donare. La raccolta fondi “Latina per Latina” è aperta alla partecipazione economica di singoli cittadini, imprese e associazioni.

In sostanza, è aperta a chiunque sia in grado di dare il proprio contributo.

I versamenti si possono effettuare sul conto corrente intestato al Comune di Latina con IBAN “IT 17 X 01030 14700 000004964314” (causale “Donazione emergenza Covid19”). Sono fiducioso che la nostra città riuscirà a dimostrare ancora una volta tutto il suo spirito solidale.