In una nota diffusa dal propri ufficio stampa, l’assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati esprime tutta la propria responsabilità per la creazione di un gruppo di lavoro nazionale sulla moria del kiwi.

“E’ una tappa importante – dice l’assessore – verso l’inquadramento generale di una problematica che ha colpito anche le aziende del comparto ortofrutticolo del Lazio. Ad agosto avevo scritto, per questa ragione, alla ministra Bellanova, che ringrazio per il pronto intervento, richiedendo l’istituzione di un tavolo nazionale. E proprio oggi abbiamo discusso, su mia richiesta, un punto all’ordine del giorno in Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni sulla moria del kiwi, sul quale tutte le Regioni hanno manifestato grande sensibilità e interesse nel proseguire insieme il percorso di studio e ricerca di soluzioni. La moria del kiwi è una malattia molto complessa delle piante, che tende a manifestare i propri sintomi anche dopo anni dalla contaminazione, ragion per cui è necessario approfondire e sostenere la ricerca scientifica e il confronto degli studi e delle pratiche a livello nazionale. Con il nostro Servizio Fitosanitario stiamo anche lavorando, a livello regionale, con le associazioni di categoria, le associazioni tecnico-professionali, le organizzazioni di produttori e gli agronomi per monitorare l’evolversi della situazione e condividere il da farsi, passo dopo passo”.

“Il gruppo di lavoro opererà sulle seguenti linee di azione: definizione dei criteri di indagine per determinare gli areali in cui si manifesta il fenomeno, definizione delle misure utili a rallentare il manifestarsi del fenomeno, per dare le prime indicazione alle aziende e sulle linee di ricerca multidisciplinari che affrontino gli aspetti legati alla relazione clima – suolo, alla fisiologia della pianta, nonché agli organismi nocivi secondari”, conclude l’assessore regionale Onorati.