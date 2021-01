Annunziata Piccaro, sindaco di Roccagorga, è il primo sindaco della provincia di Latina a ricevere il vaccino anti covid.

In qualità di infermiera, nonché presidentessa dell’ordine delle professioni Infermieristiche della provincia di Latina, la Piccaro si è sottoposta all’iniezione, praticata da una collega.

“E’ stata una grande emozione – ha commentato il sindaco – ricevere la somministrazione della prima dose del Vaccino per il Covid 19.

Vaccinarsi è un dovere morale, è grande senso civico, è rispetto verso tutte le persone che purtroppo non sono riuscite a vincere questa battaglia.

Questa foto (che vedete in pagina, n. d. r.) vuole essere un messaggio di speranza e di forza per tutti, per riuscire a vincere questa terribile guerra che tutto il mondo sta combattendo ormai da quasi un anno”.