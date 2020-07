Un viaggio fatta di musica e divertimento. E’ quello dell’ RDS Play On Tour 2020 che si appresta a fare tappa, domani 31 luglio, a Formia.

La città del sud pontino è l’unica, insieme a Cerveteri, ad essere interessata, stando il calendario pubblicato, nel Lazio da questo spettacolo fatto di energia dirompente e spettacolo.

Un vero e proprio road tour in viaggio per la penisola che è partito il 23 luglio, dalla Lombardia con tappa a Monza, Crema e Salò, e che raggiungerà tante località su tutto il territorio italiano, non solo balneari, abbracciando quante più regioni possibili, in questo periodo che segna per tutti una ripartenza con il pieno di energia!