Sarà eseguita questo pomeriggio, 12 gennaio, presso l’università Tor Vergata, l’autopsia sulla salma di una donna di 82 anni morta dopo le dimissioni dalla clinica Città di Aprilia. Il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo ha nominato per l’esame autoptico il medico legale Maria Cristina Setacci, mentre per la clinica Città di Aprilia sarà presente la dottoressa Daniela Lucidi.

Il 6 gennaio scorso Paola Zecchin si era sentita male, non riusciva a respirare. I familiari hanno chiamato il 118 e la donna è stata trasportata in clinica. Dodici ore dopo era stata dimessa. Prima di lasciare la struttura però era andata in bagno e qui sarebbe caduta e poco dopo è morta. La famiglia a questo punto ha deciso di presentare denuncia ai carabinieri ed è stata aperta un’inchiesta.

L’autopsia potrà fornire elementi utili a chiarire la causa del decesso e anche se sia stato fatto tutto il possibile per la signora.