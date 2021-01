Una morte ancora avvolta nel mistero, quella di Veronica De Nitto, 34enne di Latina deceduta, venerdì, a San Francisco, il California, dove aveva raggiunto la sorella da qualche tempo.

Si tratterebbe di omicidio, stando a quanto ha fatto sapere la famiglia, ed i poliziotti californiani starebbero dando la caccia all’assassino, o agli assassini.

Il corpo di Veronica sarebbe stato ritrovato dai vigili del fuoco della baia che sono giunti in un appartamento che stava andando in fiamme. Solo quando l’incendio è stato domato, sarebbe stato ritrovato il corpo. L’ipotesi è che, dopo l’omicidio, l’appartamento sia stato dato alle fiamme per coprire le tracce.