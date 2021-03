Pronostico rispettato da Lorenzo Pecorilli, il pilota 16enne di Latina, che è salito sul gradino più alto del podio all’esordio stagionale nel Campionato regionale di motocross classe 125 junior.

Sul circuito di Ponte Sfondato di Montopoli di Sabina (Rieti), nella prima delle sette tappe del massimo campionato del Lazio, è arrivato primo dopo che era giunto terzo nella prima manche.

il pupillo di Simone Paolucci e Daniele Bricca, che corre con la licenza del Motoclub Lazio Racing di Latina per i colori del team Seven Motorsport, sostenuto dai nuovi main sponsor Ecofin e MyJob, ha patito una partenza stentata, risucchiato nel gruppone per poi riscattarsi nella parte centrale e finale della prima manche, chiudendo al terzo posto.

Il pilota ha così affrontato in modo più concentrato la seconda gara, partendo bene e rimontando in modo veloce le posizioni fino a imporsi sul traguardo conquistando il primo posto, che sommato al punteggio della prima manche gli è valso il titolo di campione di giornata e la prima posizione nel racing finale.

“Una gara senza sbavature –dicono dal team-, segno che quando Lorenzo corre concentrato riesce a ottenere grandi performance”.

Sempre della squadra di Latina ha esordito il 21enne comasco Nicholas Albonico, nella classe MX2 appena arrivato nel team Seven Motorsport per l’anno 2021, che si è piazzato a centroclassifica. Ottima la gara per il ciociaro Francesco Di Pucchio, nella classe 125 junior, mentre nelle minimoto 85 conferme per il campioncino Thomas Biagioli che ha staccato tutti gli avversari in entrambe le manche, conquistando un meritatissimo primo posto. Nota a margine anche per il latinense Gianmarco Nardin, pilota del team J4F Latina, che è risultato primo nella categoria 125 senior.

Prossima tappa dei Regionali il 5 aprile sul circuito di Artena (Roma).