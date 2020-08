Un uomo di 50 anni è in gravissime condizioni a causa delle ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto questa mattina.

Il 50enne era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrato con un trattore su via Fossignano ad Aprilia.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, preso atto delle condizioni dell’uomo hanno richiesto l’ausilio dell’eliambulanza.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.