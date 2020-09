Troppo gravi le ferite riportate domenica scorsa. E’ morto, dopo una settimana di agonia, Erik D’Arienzo, 28 anni, trovato privo di sensi ai brodi della Pontina, tra Sabaudia e Latina, nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Si è spento nel suo letto del reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in seguito alle ferite riportate, a quanto affermerebbero alcuni testimoni, dopo la caduta da uno scooter guidato da un amico.

Gli investigatori dei carabinieri, però, non sarebbero del tutto convinti della versione per ora accreditata. Continuano ad indagare negli ambienti della malavita pontina, visto che d’Arienzo era il figlio di un noto pregiudicato e la fine del ragazzo potrebbe, in qualche modo, essere legata all’attività malavitosa del padre.