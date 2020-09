Per far piena luce sulla morte di Erik D’Arienzo, 28 anni, trovato agonizzante o scorso 30 agosto ai bordi della Pontina, tra Latina e Sabaudia, si aspettava l’esame autoptico.

In pochi, infatti, hanno creduto alla versione fornita da alcuni suoi amici, secondo la quale Erik D’Arienzo avrebbe avuto un incidente stradale cadendo da un motorino.

Ebbene, ieri l’autopsia che ha escluso che la causa della morte possa essere la caduta. L’esame è stato eseguito dal medico legale Maria Cristina Setacci, nominata dal sostituto procuratore Claudio De Lazzaro. Presente alla procedura anche la dottoressa Daniela Lucidi, nominata dall’avvocato del padre di Erik, Giancarlo Vitelli.

Il medico legale ha certificato come le ferite siano concentrate nella zona della testa e della faccia, cosa che farebbe pensare ad un pestaggio. Un’idea che gli inquirenti non hanno mai abbandonato in verità.

Per conoscere la verità dietro questo barbaro atto di violenza, bisognerà aspettare anche i risultati degli esami di laboratorio e il deposito della perizia che avverrà fra 90 giorni.