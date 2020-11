Si chiamava Giuseppe Ciavattella, aveva 45 anni ed era residente a Fonte Nuova, un comune della provincia di Roma.

Questa l’identità dell’uomo morto ieri in un incidente stradale lungo le strade della Valle del Liri, quasi all’ingresso di Itri, sull’Appia. E’ stato in qui che l’uomo, che viaggiava in compagnia di altri centauri, ha perso il controllo della sua Suzuki sbandando sulla destra e schiantandosi contro il guard-rail.

Per cause ancora al vaglio degli investigatori dei carabinieri di Itri, l’uomo ha perso il controllo del mezzo restando ucciso sul colpo.

Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del pronto soccorso.

In serata la moglie ed i familiari sono giunti all’ospedale di Formia dove la salma è stata ricomposta ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.