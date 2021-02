Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 17 ottobre, Maria Cortiula, la terza nata di Littoria. O almeno la bambina iscritta per terza nel registro dei nuovi nati della neonata città nel 1933…

Avrebbe, perché purtroppo è venuta a mancare la scorsa notte. A dare la notizia la figlia, Mirella Zanella, che ha raccontato, in poche ma sentite parole, il sentimento che legava la sua mamma alla terra pontina, anche se non abitava più da anni.

“Mamma – ricorda Mirella – amava molto questa città e appena poteva, ci tornava per far visita alle sorelle che vivono qui. L’ultima volta, l’accompagnai al podere 102 dove era nata e ha vissuto la sua infanzia fino alla fine della guerra.

Li fu un riaffiorare di ricordi e racconti che per un po’ la fecero tornare fanciulla, in un misto di nostalgia, nelle immagini di lei che raccoglie legna da ardere, quasi come un gioco, interrotto dalla paura alla vista dei tanti serpenti che la palude all’epoca, regalava ancora. Questa fobia, l’ha accompagnata tutta la vita: saltava al solo tocco della coda di un gatto.

Mi fece sorridere la sua descrizione della “bianca” che la inseguiva e la faceva correre a gambe levate: era una grande mucca dalle lunghe corna che io avevo visto nelle vecchie foto degli zii, al lavoro nel podere. La sua espressione cambiava, raccontando del rumore dei missili (bombe) lanciati dal mare, che le pareva ancora di sentire. E poi la scuola, e poi il ritorno in Friuli. Lei mi ha fatto conoscere e apprezzare “l’aria di latina. Di lei rimane anche una strana dicitura, nella sua carta d’identità: nata a Littoria. Incancellabile, ormai”.

Un altro pezzo di storia del capoluogo che, purtroppo, ci ha lasciato