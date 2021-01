Sul Monte Semprevisa, a 1536 metri dal livello del mare, è possibile in questi giorni godere di uno spettacolo meraviglioso. La montagna è infatti innevata e in questo periodo in cui gli assembramenti non sono permessi diverse persone hanno deciso di andare a passeggiare sui suoi sentieri.

I più contenti sono i bambini che magari vedono la neve per la prima volta, ma anche gli adulti possono in questo modo – diverso dal solito, per chi abita in pianura – godere della natura e mettere da parte per qualche momento pensieri e preoccupazioni.