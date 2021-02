Vandali a Monte San Biagio. Alcune persone si sono divertite a danneggiare le panchine dell’area verde e hanno divelto anche il cartello presente. La denuncia arriva dall’amministratore del gruppo Facebook “Monte San Biagio: segnalazioni e denunce pubbliche”.

“Abbiamo lavorato tanto per rendere quest’area un vero e proprio ecomuseo – ha detto – e ci dispiace che alcuni non sappiano conservane la bellezza. La ripristineremo a seguito degli atti vandalici ma ciò che rimane è l’amarezza che ci sia ancora qualcuno che non apprezzi ciò che di bello gli viene donato”.