E’ stato arrestato per per detenzione illecita di armi e munizioni. Si tratta di un uomo di Monte San Biagio, D. L. B., 66 anni, arrestato in flagranza di reato.

Una perquisizione presso il suo domicilio permetteva ai carabinieri della locale tenenza di rinvenire un fucile di marca “beretta” cal. 20 con matricola abrasa, nonché 27 cartucce cal. 20, armi e munizioni illegalmente detenute.

Quanto rinvenuto veniva sequestrato dai carabinieri, ed il 66enne arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.