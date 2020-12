Monte San Biagio si conferma fonte della vita eterna… o quasi. E sono i numeri a dirlo. In questo maledetto, soprattutto per le persone anziane, 2020, infatti, in paese c’è stato il quarto compleanno centenario. Un fatto straordinario se si considera che in tutto gli abitanti di Monte San Biagio sono poco più di 6 mila… L’ultima a festeggiare il prestigioso traguardo deii è nonnache ha festeggiato alla. Senza familiari, come purtroppo d’obbligo in questo periodo, ma contorniata dalle sue amiche e dalle persone che si prendono quotidianamente cura di lei. La tecnologia, però, è venuta in soccorso allietando la giornata a nonna Concetta: una videochiamata a sorpresa da parte dell’amministrazione comunale e di tutti i suoi parenti. Il sindaco ha voluto omaggiare la festeggiata con un mazzo di fiori ed una targa per sottolineare il prestigioso traguardo raggiunto.