Due incendi hanno reso, ieri sera e anche quella precedente, l’aria irrespirabile per i residenti di Monte San Biagio, in particolare vicino via Portone. La denuncia è di una cittadina che si è lamentata di non poter aprire le finestre o uscire fuori: “una puzza di fumo che ti riempie i polmoni e i vestiti”, ha detto, ipotizzando non un rogo sviluppatosi autonomamente, ma che qualcuno abbia acceso un fuoco, nonostante non si possa fare di notte.

Un problema che si ripete spesso soprattutto nelle zone di campagna, dove minori sono i controlli.