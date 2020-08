Monte Cucca sarà messo in sicurezza. Lo annuncia, attraverso un comunicato stampa, il comune di Terracina.

E’ stato realizzato, infatti, il bando per le opere di consolidamento del Monte e a metà settembre si saprà quale sarà la ditta che realizzerà i lavori che dovranno concludersi entro 270 giorni.

Un impegno di 900 mila euro da parte del comune che consentirà di mettere in sicurezza 1 chilometro e 300 metri di costone roccioso.

Dal comune fanno sapere che si tratta della più grande e importante opera pubblica mai realizzata negli ultimi 40 anni a Terracina, decisiva per la sicurezza degli abitanti della zona e, si spera, per il ripristino del collegamento ferroviario con Roma in pieno centro cittadino.

La promessa, conclude la nota, è quella di vigilare affinchè tutto si faccia entro i tempi previsti e a regola d’arte.